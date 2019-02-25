Corriere fiorentino: il tallone d'Achille di Pioli che allontana la viola da un posto in Europa

Sul Corriere Fiorentino di oggi si analizza il pareggio contro l'Inter soffermandosi su un dato importante. La Fiorentina, ancora una volta, non è riuscita a battere chi la precede in classifica. Così...

Sul Corriere Fiorentino di oggi si analizza il pareggio contro l'Inter soffermandosi su un dato importante. La Fiorentina, ancora una volta, non è riuscita a battere chi la precede in classifica. Così i viola restano incartatati al decimo posto, pur vicini all'Europa, ma ancora non ci siamo. Ecco il tallone d'Achille di Pioli, che allontana la squadra dall'obiettivo. Finora in campionato ci è riuscita solo due volte, Atalanta e Milan, e la classifica la vede al decimo posto, incartata in questo suo tallone d’Achille. L’Europa League dista solo tre punti, ma le concorrenti sono tante: Lazio, Torino, Sampdoria e Atalanta. Nel finale di stagione saranno ben cinque su tredici le partite contro squadre sopra in classifica: Lazio, Torino e Milan in casa, Roma e Juventus fuori.