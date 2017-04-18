Corriere: restano solo 5-6 titolari e 7 riserve, ecco chi sono
Il Corriere Fiorentino in edicola oggi fa il punto su quello che sarà il mercato in uscita viola a fine stagione. Per il quotidiano restano solo 5-6 titolari e 6-7 riserve. Ci saranno Borja Valero, As...
A cura di Paolo Lazzari
18 aprile 2017 11:20
Il Corriere Fiorentino in edicola oggi fa il punto su quello che sarà il mercato in uscita viola a fine stagione. Per il quotidiano restano solo 5-6 titolari e 6-7 riserve. Ci saranno Borja Valero, Astori e Chiesa, Bernardeschi (salvo offerte monstre), Sportiello, Vecino, Saponara e Babacar, anche se a quest'ultimo non è stato garantito un ruolo da titolare.