Corriere: restano solo 5-6 titolari e 7 riserve, ecco chi sono

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi fa il punto su quello che sarà il mercato in uscita viola a fine stagione. Per il quotidiano restano solo 5-6 titolari e 6-7 riserve. Ci saranno Borja Valero, As...

A cura di Paolo Lazzari 18 aprile 2017 11:20

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