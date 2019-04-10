Corriere Fiorentino: Montella bis, dai veleni agli esoneri, passando per "la dimensione della società" ed il nuovo amore

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si sofferma sul Montella bis: "Una storia bellissima - si legge sulle colonne del quotidiano - rovinata da un finale al veleno, con lo scontro coi tifosi («La g...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si sofferma sul Montella bis: "Una storia bellissima - si legge sulle colonne del quotidiano - rovinata da un finale al veleno, con lo scontro coi tifosi («La gente ha perso di vista la reale dimensione di questa città e di questa società») e soprattutto con la società. Dopo l’esonero c’è stata la parentesi alla Sampdoria, con ritorno applauditissimo al Franchi da avversario, poi Milan e Siviglia. Vince Supercoppa Italiana e Copa del Rey, sbanca Old Trafford eliminando il Manchester United in Champions, ma sia a Milano che in Andalusia rimedia due esoneri nell’arco di una stagione. Il resto è storia recente".