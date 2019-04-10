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Corriere Fiorentino: Montella bis, dai veleni agli esoneri, passando per "la dimensione della società" ed il nuovo amore

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si sofferma sul Montella bis: "Una storia bellissima - si legge sulle colonne del quotidiano -  rovinata da un finale al veleno, con lo scontro coi tifosi («La g...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
10 aprile 2019 11:48
Corriere Fiorentino: Montella bis, dai veleni agli esoneri, passando per "la dimensione della società" ed il nuovo amore -
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Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si sofferma sul Montella bis: "Una storia bellissima - si legge sulle colonne del quotidiano -  rovinata da un finale al veleno, con lo scontro coi tifosi («La gente ha perso di vista la reale dimensione di questa città e di questa società») e soprattutto con la società. Dopo l’esonero c’è stata la parentesi alla Sampdoria, con ritorno applauditissimo al Franchi da avversario, poi Milan e Siviglia. Vince Supercoppa Italiana e Copa del Rey, sbanca Old Trafford eliminando il Manchester United in Champions, ma sia a Milano che in Andalusia rimedia due esoneri nell’arco di una stagione. Il resto è storia recente".

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