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Corriere: Pioli, elogio della lentezza. Mai una partenza sprint, ma ora...

Il Corriere fiorentino oggi in edicola titola: "Pioli, elogio della lentezza". Mai una partenza sprint per il tecnico, che anche con la viola ha collezionato 7 punti in 6 gare. Adesso però c'è davvero...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2017 10:36
Corriere: Pioli, elogio della lentezza. Mai una partenza sprint, ma ora... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere fiorentino oggi in edicola titola: "Pioli, elogio della lentezza". Mai una partenza sprint per il tecnico, che anche con la viola ha collezionato 7 punti in 6 gare. Adesso però c'è davvero bisogno di tornare a vincere, per smuovere la classifica gigliata, a partire dalla gara contro il Chievo.

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