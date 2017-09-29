Corriere: Pioli, elogio della lentezza. Mai una partenza sprint, ma ora...
Il Corriere fiorentino oggi in edicola titola: "Pioli, elogio della lentezza". Mai una partenza sprint per il tecnico, che anche con la viola ha collezionato 7 punti in 6 gare. Adesso però c'è davvero...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2017 10:36
Il Corriere fiorentino oggi in edicola titola: "Pioli, elogio della lentezza". Mai una partenza sprint per il tecnico, che anche con la viola ha collezionato 7 punti in 6 gare. Adesso però c'è davvero bisogno di tornare a vincere, per smuovere la classifica gigliata, a partire dalla gara contro il Chievo.