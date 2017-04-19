Corriere Fiorentino: mini stangata per Kalinic e la Viola spinge per l'uso della moviola

Kalinic salterà i prossimi impegni contro Inter e Palermo. In attesa del ricorso...

"Kalinic, una stangata mini". Titola così l'edizione odierna del Corriere Fiorentino commentando la decisione del giudice sportivo che, valutando quanto riportato nel referto redatto dal signor Mazzoleni al termine di Fiorentina-Empoli, ha inflitto due giornate di qualifica a Nikola Kalinic. L'attaccante croato, di conseguenza, sarà costretto a saltare i prossimi due impegni di campionato, rispettivamente contro Inter e Palermo. I viola, tuttavia, valutano l'ipotesi di un ricorso oltre a far pressione per l'utilizzo della moviola in campo nelle partite di campionato.