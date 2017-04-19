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Corriere Fiorentino: mini stangata per Kalinic e la Viola spinge per l'uso della moviola

Kalinic salterà i prossimi impegni contro Inter e Palermo. In attesa del ricorso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 aprile 2017 11:54
Corriere Fiorentino: mini stangata per Kalinic e la Viola spinge per l'uso della moviola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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"Kalinic, una stangata mini". Titola così l'edizione odierna del Corriere Fiorentino commentando la decisione del giudice sportivo che, valutando quanto riportato nel referto redatto dal signor Mazzoleni al termine di Fiorentina-Empoli, ha inflitto due giornate di qualifica a Nikola Kalinic. L'attaccante croato, di conseguenza, sarà costretto a saltare i prossimi due impegni di campionato, rispettivamente contro Inter e Palermo. I viola, tuttavia, valutano l'ipotesi di un ricorso oltre a far pressione per l'utilizzo della moviola in campo nelle partite di campionato.

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