Labaro Viola

Corriere: il sogno viola finisce in rissa. Crollo di nervi e spettacolo indecoroso nel giorno di Astori

Il Corriere Fiorentino in edicola scrive "Il sogno viola finisce in rissa, crollo di nervi contro il Cagliari". Ai traballanti sardi, prosegue il quotidiano, è bastato un gol del centravanti Pavoletti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2018 09:50
Corriere: il sogno viola finisce in rissa. Crollo di nervi e spettacolo indecoroso nel giorno di Astori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
Rassegna Stampa
Fiorentina
Astori
Corriere
Condividi

Il Corriere Fiorentino in edicola scrive "Il sogno viola finisce in rissa, crollo di nervi contro il Cagliari". Ai traballanti sardi, prosegue il quotidiano, è bastato un gol del centravanti Pavoletti per venire via con il bottino pieno da Firenze. La Fiorentina ha giocato una gara senz'anima e non è mai riuscita a reagire. E, nel finale, ecco anche la mega-rissa: uno spettacolo indecoroso nel giorno del ricordo di Astori.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok