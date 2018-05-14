Corriere: il sogno viola finisce in rissa. Crollo di nervi e spettacolo indecoroso nel giorno di Astori

Il Corriere Fiorentino in edicola scrive "Il sogno viola finisce in rissa, crollo di nervi contro il Cagliari". Ai traballanti sardi, prosegue il quotidiano, è bastato un gol del centravanti Pavoletti...

Il Corriere Fiorentino in edicola scrive "Il sogno viola finisce in rissa, crollo di nervi contro il Cagliari". Ai traballanti sardi, prosegue il quotidiano, è bastato un gol del centravanti Pavoletti per venire via con il bottino pieno da Firenze. La Fiorentina ha giocato una gara senz'anima e non è mai riuscita a reagire. E, nel finale, ecco anche la mega-rissa: uno spettacolo indecoroso nel giorno del ricordo di Astori.