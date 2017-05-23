Corriere: la viola vale 320 milioni, ma nessuno vuole investirli in Italia

Ma quanto vale la Fiorentina? Se lo è chiesto il Corriere Fiorentino, dandosi una risposta oggi, anche sulla base di quanto è stato recentemente valutato il Milan. Si parla di una cifra intorno ai 320...

Ma quanto vale la Fiorentina? Se lo è chiesto il Corriere Fiorentino, dandosi una risposta oggi, anche sulla base di quanto è stato recentemente valutato il Milan. Si parla di una cifra intorno ai 320 milioni di euro, con una società sana ed un progetto per lo stadio nuovo ed una cittadella. Eppure gli investitori internazionali non sono interessati, perché in Italia la suddivisione dei diritti tv non avviene in modo equo come in Premier o nella Liga: da qui la distanza di anni luce con gli altri campionati, anche in termini di competitività.