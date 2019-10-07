Corsport: Milenkovic, il difensore che fa gol. Dal dubbio alla rete decisiva...

Il Corsport in edicola oggi si sofferma sul profilo di Nikola Milenkovic, decisivo nella gara di ieri contro l’Udinese. “Dall’essere in dubbio a decidere la gara - si legge - il passo è breve. Nikola...

Il Corsport in edicola oggi si sofferma sul profilo di Nikola Milenkovic, decisivo nella gara di ieri contro l’Udinese. “Dall’essere in dubbio a decidere la gara - si legge - il passo è breve. Nikola è il il difensore che, oltre a presidiare la sua zona, fa gol e sblocca le partite. Quello di ieri è il secondo sigillo in campionato, sempre di testa”.