Corriere: un'ora per il tris. Si riparte dal 28' per vincere a Genova...
"Fiorentina, un'ora per il tris". E' il titolo del Corriere Fiorentino oggi in edicola a proposito della sfida di questa sera contro il Genoa. Si riparte dal 28', con la gara sullo 0 a 0. Sousa l'ha d...
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2016 11:18
"Fiorentina, un'ora per il tris". E' il titolo del Corriere Fiorentino oggi in edicola a proposito della sfida di questa sera contro il Genoa. Si riparte dal 28', con la gara sullo 0 a 0. Sousa l'ha definita una patria anomala, ma ha confermato tutta la sua voglia di vincere.