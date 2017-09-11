Corriere fiorentino: da inizio campionato già create 44 occasioni da gol, con 23 tiri in porta
Dopo la scorpacciata di gol di ieri, a Verona, il Corriere fiorentino analizza questo inizio di stagione della Fiorentina dal punto di vista della fase offensiva. Da agosto, rivela il quotidiano, la v...
A cura di Redazione Labaroviola
11 settembre 2017 10:25
Dopo la scorpacciata di gol di ieri, a Verona, il Corriere fiorentino analizza questo inizio di stagione della Fiorentina dal punto di vista della fase offensiva. Da agosto, rivela il quotidiano, la viola di mister Pioli ha già creato 44 occasioni da gol, con 23 tiri nello specchio della porta, anche se le prime due gare hanno fatto vedere solo una rete.