Corriere: ecco la viola di Pioli, 4-2-3-1 con Sportiello e Saponara...

Il Corriere Fiorentino di oggi delinea quella che sarà la Fiorentina di Stefano Pioli. Si ripartirà dal 4-2-3-1 (con il 4-3-3 come prima variante tattica) per esaltare il trittico di trequartisti diet...

Il Corriere Fiorentino di oggi delinea quella che sarà la Fiorentina di Stefano Pioli. Si ripartirà dal 4-2-3-1 (con il 4-3-3 come prima variante tattica) per esaltare il trittico di trequartisti dietro alla punta: Chiesa-Bernardeschi e Saponara. In porta il titolare sarà Sportiello, dietro Astori assumerà il ruolo di leader, mentre in mezzo al campo giostrerà ancora Borja Valero.