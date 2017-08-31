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Corriere fiorentino: Eysseric out 20 giorni, torna per la gara contro il Bologna

Valentin Eysseric out 20 giorni, tornerà per la gara di campionato contro il Bologna: lo dice il Corriere fiorentino. Il quotidiano evidenzia come il calciatore francese sia al lavoro, con terapie di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 11:41
Corriere fiorentino: Eysseric out 20 giorni, torna per la gara contro il Bologna - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Valentin Eysseric out 20 giorni, tornerà per la gara di campionato contro il Bologna: lo dice il Corriere fiorentino. Il quotidiano evidenzia come il calciatore francese sia al lavoro, con terapie di recupero, per guarire in fretta dalla distorsione alla caviglia che lo ha costretto allo stop.

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