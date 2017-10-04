Corriere: c'è anche una Fiorentina che sorride. Da Pezzella a Sportiello, gli acquisti riusciti a Corvino

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi evidenzia che, nell'attuale momento viola, non ci sono soltanto brutti voti e cattive prestazioni. Sì, perché alcuni giocatori, a prescindere dai risultati conse...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi evidenzia che, nell'attuale momento viola, non ci sono soltanto brutti voti e cattive prestazioni. Sì, perché alcuni giocatori, a prescindere dai risultati conseguiti, hanno ragione di sorridere per le loro prestazioni.

Uno di questi è German Pezzella, l’argentino cresciuto nel mito di Passarella e appena rientrato anche nel giro della Nazionale. Pezzella è il classico stopper elegante e autoritario in area di rigore, bravo di testa e negli anticipi. (…) Ma sono la personalità, il senso della posizione, la naturalezza con cui si è inserito nella nuova squadra, le cose che di lui piacciono di più. Nell’anno dell’addio di Gonzalo, Corvino ha fatto la mossa giusta. Tra i nuovi, convince anche Veretout. (…). Poi c’è il piccolo Cholo. Il figlio d’arte con il simbolo della Champions tatuato sul polso e con la voglia matta di rincorrere sogni. Simeone finora ha segnato due volte, corso per tre e tirato poco in porta. Deve affinarsi, ma il talento c’è: 15 milioni spesi bene.

Tra gli ultimi arrivi da citare ci sono Thereau (un valore aggiunto, specie per il suo lungo curriculum italiano) e Laurini, che finora ha sempre meritato buoni voti. Parlando di note positive poi, diventa quasi inutile citare Chiesa, ormai una certezza di questa Fiorentina e in rampa di lancio anche per la Nazionale («Andrà al Mondiale», si è sbilanciato ieri Antognoni). Non era scontato semmai il riscatto immediato di Sportiello. Il portiere arrivava da un anno forzatamente sabbatico e doveva togliersi la polvere dai guantoni.