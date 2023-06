Tre nomi per il post Amrabat: Il Corriere Fiorentino ipotizza il possibile sostituto del marocchino

Sofyan Amrabat sembrerebbe il primo nome sulla lista trasferimenti della società viola, il Corriere Fiorentino ha dato tre possibili nomi che potrebbero sostituire il marocchino a centrocampo. Queste le parole del Corriere:

“Qualche nome che farebbe al caso di Italiano c’è. Basta pensare a Nicolàs Dominguez(Bologna) il cui contratto scadrà tra dodici mesi e che, per il momento, non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento. Più simile a Torreira invece, soprattutto per struttura fisica, è Maxime Lopez del Sassuolo. E poi Morten Hjulmand, che con la maglia del Lecce ha stupito tutti per quantità, qualità, personalità ed intelligenza. Idee, per il momento, in attesa che il mercato entri nel vivo”

