Corriere: "Riecco Giampaolo, il mister viola mancato. Era la prima scelta, ma poi..."

Il Corriere fiorentino si sofferma oggi sulla figura di Marco Giampaolo: il mister doriano poteva sedere oggi sulla panchina viola, ma così non è stato. Pantaleo Corvino, subito dopo aver capito che n...

Il Corriere fiorentino si sofferma oggi sulla figura di Marco Giampaolo: il mister doriano poteva sedere oggi sulla panchina viola, ma così non è stato. Pantaleo Corvino, subito dopo aver capito che non era possibile continuare con Sousa, aveva individuato Giampaolo come prima scelta, complici anche gli impegni con Inter e Sassuolo di Pioli e Di Francesco. Il tecnico, tuttavia, aveva fatto sapere che intendeva rimanere alla Samp. E, stasera, sfiderà quella che poteva essere la sua squadra.