Corriere: se Miha si vendica e fa saltare la panchina di Sousa...
Il Corriere della Sera oggi in edicola afferma che questa sera Sinisa Mihajlovic può portare a compimento una vendetta che aspetta da 5 anni, quando saltò la sua panchina a Firenze. Vincendo al Franch...
A cura di Redazione Labaroviola
27 febbraio 2017 10:10
Il Corriere della Sera oggi in edicola afferma che questa sera Sinisa Mihajlovic può portare a compimento una vendetta che aspetta da 5 anni, quando saltò la sua panchina a Firenze. Vincendo al Franchi e rilanciando il Torino, il tecnico serbo può far licenziare Sousa, osannato di questi tempi l'anno scorso e battezzato come "gobbo" nell'ultima gara contro il Borussia.