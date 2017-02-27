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Corriere: se Miha si vendica e fa saltare la panchina di Sousa...

Il Corriere della Sera oggi in edicola afferma che questa sera Sinisa Mihajlovic può portare a compimento una vendetta che aspetta da 5 anni, quando saltò la sua panchina a Firenze. Vincendo al Franch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 febbraio 2017 10:10
Corriere: se Miha si vendica e fa saltare la panchina di Sousa... - during the Serie A match between Atalanta BC and AC Milan at Stadio Atleti Azzurri d'Italia on April 3, 2016 in Bergamo, Italy.
during the Serie A match between Atalanta BC and AC Milan at Stadio Atleti Azzurri d'Italia on April 3, 2016 in Bergamo, Italy.
Rassegna Stampa
Sousa
Mihajlovic
Corriere
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Il Corriere della Sera oggi in edicola afferma che questa sera Sinisa Mihajlovic può portare a compimento una vendetta che aspetta da 5 anni, quando saltò la sua panchina a Firenze. Vincendo al Franchi e rilanciando il Torino, il tecnico serbo può far licenziare Sousa, osannato di questi tempi l'anno scorso e battezzato come "gobbo" nell'ultima gara contro il Borussia.

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