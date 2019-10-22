Corsport: si può fare di più. Passo indietro nel gioco e manca la punta
Sulle pagine del Corriere dello Sport si fa un punto sulla gara di ieri contro il Brescia. “Si può fare di più”, titola il quotidiano. Sesto risultato utile per la Viola, ma anche un passo indietro so...
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 10:20
Sulle pagine del Corriere dello Sport si fa un punto sulla gara di ieri contro il Brescia. “Si può fare di più”, titola il quotidiano. Sesto risultato utile per la Viola, ma anche un passo indietro sotto il profilo del gioco. E l’assenza di una punta vera comincia a pesare.