Ecco le parole del giornalista Di Gennaro a TMW Radio: “La Fiorentina è in una brutta posizione in campionato e deve quindi lottare per non retrocedere. Cutrone non ha fatto un buon Europeo U21 e in Inghilterra non è stato molto brillante. Anche se ora ha tanta voglia di dimostrare il suo valore, io avrei scelto un ataccante più esperto come Petagna. Alla viola servono adesso giocatori pronti e Cutrone è solamente un buon investimento per il futuro”.