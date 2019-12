Antonio Di Gennaro, l’ex giocatore della Fiorentina, è stato intervistato Lady Radio ha sul nuovo allenatore viola: “Nessuno poteva pensare che la viola potesse trovarsi in questa situazione. Mando un grande in bocca al lupo a Iachini. Lo conosco bene, Beppe si esalta in queste situazioni. Lui è entrato nel cuore dei tifosi della Fiorentina quando giocava e adesso dovrà lavorare anche sullo stato mentale dei calciatori. Iachini può far benissimo anche perché per lui questa possibilità arriva in una fase delicata della sua carriera. Cutrone, Petagna o Zaza? Io prenderei subito Petagna. E’ pronto e sa lavorare per la squadra, è il giocatore giusto per questa Fiorentina che deve salvarsi. Pedro e Boateng sono stati due veri fallimenti. In questo momento alla Fiorentina servono giocatori pronti e preparati per salvarsi”.