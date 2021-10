Gazzetta, Borja Mayoral-Petagna, i due nomi per sostituire Vlahovic o affiancarlo a gennaio

Lo scenario a tempi brevi in casa Fiorentina ha due nomi nel mirino: Borja Mayoral, che non sembra trovare grande spazio nella Roma di Mourinho e il napoletano Petagna che ha tanta, troppa concorrenza nella squadra di Spalletti. Figure che potrebbero funzionare al posto del centravanti serbo ma nel caso in cui Vlahovic decidesse di non accettare proposte nel mercato invernale, anche insieme al numero 9 viola. Permettendo ad Italiano di avere due punte affidabili. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

