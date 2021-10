Gazzetta, Vlahovic-Fiorentina separati in casa: ultimi tentativi di rinnovo andati a vuoto

Una vita da separati in casa. Ormai è chiaro che è questo il percorso che aspetta la Fiorentina e Vlahovic almeno fino alla riapertura del mercato invernale. Anche gli ultimi tentativi, che la società viola ha fatto per cercare di riaprire un dialogo con il mondo di Dusan sono caduti nel vuoto. Gli agenti del serbo non hanno nessuna intenzione, in questo momento, di tornare a sedersi intorno a un tavolo per ridiscutere di un possibile allungamento del contratto. La dirigenza viola si sta muovendo su due livelli per prepararsi a gestire l’uscita del gioiello serbo: sta valutando delle alternative immediate nel caso di cessione a gennaio sta invece analizzando opzioni a tutto campo se Vlahovic dovesse accettare di andarsene soltanto la prossima estate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, DILETTA LEOTTA: “HO GIOCATO A BASKET CONTRO CHIELLINI, QUANDO DIFENDE SEMBRA UN GORILLA”