Ad ogni domanda gli ucraini dicono: “Petagna”. Spalletti e ferma tutto e chiede: “Perchè vi interessa tanto?”

“Ma perché parlano sempre di Petagna?”. Curioso siparietto nel corso della conferenza stampa di Luciano Spalletti, che qui potete leggere in versione integrale. Il commissario tecnico della Nazionale, alla vigilia della gara contro l’Ucraina, si è infatti domandato come molti giornalisti della nazionale avversaria – la gara si giocherà a Leverkusen – nominassero così tante volte il centravanti oggi al Cagliari.

L’equivoco e il precedente. Tante risate in sala stampa, alla domanda di Spalletti, che però ha aiutato a chiarire l’equivoco. La parola “domanda” in ucraino si traduce e traslittera in “zapytannya”, con una pronuncia molto simile a quella dell’ariete ex Napoli e Atalanta. Proprio ai tempi della Dea, peraltro, lo stesso Petagna fu protagonista involontario di un qui pro quo molto simile: anche Gasperini, difatti, si chiese perché fosse così popolare tra i giornalisti che seguivano lo Shakhtar in tempo. Tutto frutto di un equivoco linguistico. Lo riporta TMW

