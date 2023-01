Bucchioni: “Petagna farebbe 10-12 gol da qui a fine stagione. Anche Belotti sarebbe una sicurezza”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il momento viola con l’imminente ripresa del campionato, soffermandosi sull’attacco della Fiorentina: “Cabral? Se una squadra come la Fiorentina costruisce tantissimo, non può fare una mole di lavoro enorme per segnare solo 18 gol. Spero che il club stia pensando ad un altro attaccante, ma a gennaio è difficile trovarlo, si può cercare di darlo in prestito e imbastire un’operazione con Cremonese o Samp che possano valorizzarlo per il futuro. Un giocatore come Petagna sarebbe più funzionale, potrebbe segnare 10 12 gol da qui al termine della stagione. Altrimenti anche Belotti sarebbe una sicurezza”.

MALEH È GIÀ ARRIVATO A LECCE