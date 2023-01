Maleh è già arrivato a Lecce, nel pomeriggio svolgerà le visite con il club salentino

Youssef Maleh è già arrivato a Lecce. I giallorossi, tramite i propri canali social ufficiali, hanno postato un’immagine dell’ormai ex centrocampista viola sbarcato in Puglia. Questo il tweet del club salentino, il quale fa sapere che nel pomeriggio si svolgeranno le visite mediche del classe ’98. Il centrocampista saluterà la Fiorentina almeno fino a giugno. La formula del trasferito è quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del Lecce.

