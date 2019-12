Il giornalista Massimo Basile ha rilasciato un’intervista a Radio Bruno del nuovo allenatore Beppe Iachini e del mercato inverale.

Queste le sue parole: “A New York c’è un’aria di attesa e serenità, al presidente Commisso piace molto a Iachini. Adesso ci vuole tempo, però è convinto di aver preso la persona giusta. Pradè, dopo la sconfitta contro la Roma, aveva già deciso di affidare la panchina a Iachini. L’attesa è dovuta da altri fattori, è stato l’unica pista concreta. Gli americani volevano un mister che mettesse a posto la difesa, maggiore grinta e personalità. Iachini è una scelta condivisa da Barone e Pradè. Dal mercato invernale mi aspetto 3 giocatori già pronti. Un difensore centrale mancino è una necessità. Piatek caratterialmente non mi convince. Petagna è un attaccante d’area di rigore, un profilo che piace tanto alla società. Il centrocampista invece avrà caratteristiche fisiche, una mezzala box to box. Su Chiesa, Commisso è stato parecchio esaustivo. Nell’incontro con il padre hanno deciso di mettere da parte le polemiche. La Fiorentina ha bisogno di Federico Chiesa, ed il calciatore ha bisogno della Fiorentina”.