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Punizione di Gomez, rete di Petagna. L' Atalanta pareggia i conti al 45'

Pareggia i conti a 2 secondi dalla fine del primo tempo Andrea Petagna. Punizione dalla destra di Gomez in seguito a un fallo di Veretout

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2018 18:35
Punizione di Gomez, rete di Petagna. L' Atalanta pareggia i conti al 45' -
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Petagna
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Pareggia i conti a 2 secondi dalla fine del primo tempo Andrea Petagna. Punizione dalla destra di Gomez in seguito a un fallo di Veretout su Castagne, Petagna è bravo a usare il fisico e a colpire di testa in area pareggiando cosi i conti.

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