Punizione di Gomez, rete di Petagna. L' Atalanta pareggia i conti al 45'
Pareggia i conti a 2 secondi dalla fine del primo tempo Andrea Petagna. Punizione dalla destra di Gomez in seguito a un fallo di Veretout
A cura di Redazione Labaroviola
18 febbraio 2018 18:35
Pareggia i conti a 2 secondi dalla fine del primo tempo Andrea Petagna. Punizione dalla destra di Gomez in seguito a un fallo di Veretout su Castagne, Petagna è bravo a usare il fisico e a colpire di testa in area pareggiando cosi i conti.