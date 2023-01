La Nazione scrive: “Fiorentina ha chiesto Petagna al Napoli, in viola solo se ci sarà obbligo di riscatto”

Come scrive La Nazione questa mattina tra Napoli e Fiorentina si è parlato anche di Andrea Petagna. E l’occasione è stata a margine dei contatti che la Fiorentina ha preso e avuto con il Napoli per definire lo scambio Sirigi-Gollini. Cerca una punta, la società viola e – come già era accaduto un anno fa nel casting per il dopo Vlahovic – il nome di Petagna ’regge’. Il problema, semmai, potrebbe essere (e sarà) la formula con cui il giocatore si è trasferito in estate al Monza: prestito non oneroso ma con diritto di riscatto obbligatorio vincolato. A cosa? Alla salvezza e alla permanenza dei lombardi in serie A. In pratica, il Napoli ha la garanzia di vendere e monetizzare il cartellino di Petagna non appena (e difficilmente il risultato sarà diverso) il Monza sarà salvo. Traduzione: l’attaccante potrebbe anche essere girato ai viola, ma la Fiorentina deve garantire al Napoli l’acquisto definivito (subito o a giugno) per una cifra che sarà al centro della eventuale contrattazione ufficiale fra le parti.

