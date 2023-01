Vice DS Shakhtar: “Dodo capro espiatorio della stagione sottotono della Fiorentina, critiche esagerate”

Il vice direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk Carlo Nicolini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno di questi primi mesi del terzino brasiliano Dodo nella Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Dodo? Le critiche sono troppo esagerate, tralasciando l’ultimo episodio. Le altre prestazioni non mi sembrano disastrose. Mi sembra che attualmente sia tutta la Fiorentina a faticare e sia sottotono quindi lui può fare poco, finisce anche lui per far fatica anche perchè è un ragazzo che è stato catapultato in un contesto completamente nuovo. Ha sbagliato la partita con la Roma ma metterlo come capro espiatorio di una stagione sottotono della Fiorentina è come fare caccia alle streghe

