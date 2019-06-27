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L'eventuale acquisto di Petagna da parte dei viola apre ad una possibile cessione di Simeone alla Lazio

La Lazio cerca rinforzi in attacco, in quanto Felipe Caicedo ha deciso di andar via e il club biancoceleste lo venderà per nove milioni di euro. Serve, dunque, un altro centravanti: Andrea Petagna pia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2019 14:29
L'eventuale acquisto di Petagna da parte dei viola apre ad una possibile cessione di Simeone alla Lazio - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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La Lazio cerca rinforzi in attacco, in quanto Felipe Caicedo ha deciso di andar via e il club biancoceleste lo venderà per nove milioni di euro. Serve, dunque, un altro centravanti: Andrea Petagna piace a Simone Inzaghi ma potrebbe approdare alla Fiorentina, ma i viola a quel punto potrebbero mettere sul mercato Giovanni Simeone. Occhi sul Cholito. La Lazio potrebbe scommettere proprio sull'argentino, figlio dell'idolo biancoceleste Diego Pablo Simeone. L'attaccante argentino potrebbe provare a rilanciarsi a Formello dopo l'ultima stagione, proprio come accadde a Ciro Immobile dopo l'esperienza a Siviglia.

 

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