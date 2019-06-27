L'eventuale acquisto di Petagna da parte dei viola apre ad una possibile cessione di Simeone alla Lazio
La Lazio cerca rinforzi in attacco, in quanto Felipe Caicedo ha deciso di andar via e il club biancoceleste lo venderà per nove milioni di euro. Serve, dunque, un altro centravanti: Andrea Petagna pia...
La Lazio cerca rinforzi in attacco, in quanto Felipe Caicedo ha deciso di andar via e il club biancoceleste lo venderà per nove milioni di euro. Serve, dunque, un altro centravanti: Andrea Petagna piace a Simone Inzaghi ma potrebbe approdare alla Fiorentina, ma i viola a quel punto potrebbero mettere sul mercato Giovanni Simeone. Occhi sul Cholito. La Lazio potrebbe scommettere proprio sull'argentino, figlio dell'idolo biancoceleste Diego Pablo Simeone. L'attaccante argentino potrebbe provare a rilanciarsi a Formello dopo l'ultima stagione, proprio come accadde a Ciro Immobile dopo l'esperienza a Siviglia.
tuttomercatoweb.com