Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da Alfredo Pedullà: “Ai viola piace più Cutrone di Petagna. Al Wolverhampton non ha fatto bene, lui non voleva lasciare il Milan. Cutrone sarebbe un ottimo investimento, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a 15-16 milioni, forse anche obbligo. Pedro lo vogliono tantissimi club ma credo che andrà in prestito. Duncan è un rischio, lui vuole andar via perché non gioca ma il rischio è che devi attendere i tempi del Sassuolo. Per la Spal Petagna è incedibile. Florenzi non si sa nemmeno se lascerà la Roma…”.