La Fiorentina oltre alle piste Cutrone e Piatek tiene in piedi quella che porta a Petagna. Difficile convincere la Spal a cedere il suo attaccante vista la loro lotta per la salvezza. Il club ferrarese avrebbe chiesto in cambio Vlahovic più soldi ma il giovane serbo per i viola è incedibile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.