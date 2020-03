Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, ha parlato ai media nerazzurri e ha avuto modo di ringraziare Dalbert per le parole spese nei suoi confronti qualche giorno fa, quando l’esterno viola ha definito l’ex compagno una persona speciale:

Tutti abbiamo l’obbligo di dimostrarci responsabili. Giocando con grandi campioni, ho a ppreso anche l’approccio giusto ai momenti difficili. Ringrazio Dalbert per le parole, essere un riferimento per lui è un mio orgoglio. Un privilegio poi per me essere il capitano dell’Inter. Ai compagni dico di tenere duro, di sfruttare questi momenti per passare il tempo con le famiglie. Presto torneremo a battagliare insieme”.