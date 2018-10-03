Diego Della Valle crea una holding per controllare le sue aziende, fatta fuori la Fiorentina

Come scrive questa mattina Il Giornale, Diego Della Valle riorganizza la «galassia» di famiglia e apre una nuova holding dove custodire anche la quota del 2,77% di Rcs. Lunedì 1 ottobre nella sede del...

Come scrive questa mattina Il Giornale, Diego Della Valle riorganizza la «galassia» di famiglia e apre una nuova holding dove custodire anche la quota del 2,77% di Rcs. Lunedì 1 ottobre nella sede della Tod’s di Sant’Elpidio a Mare, è stata infatti costituita la Di.Vi Immobiliare Holding srl, tramite la scissione della Di.Vi Finanziaria di Diego della Valle & C. Anche la nuova società è basata a Sant’Elpidio, ha un capitale di 50 milioni, è controllata dallo stesso Diego, che è anche amministratore unico, e partecipata dal fratello Andrea, dal cugino Fabrizio, dal direttore finanziario della Tod’s, Emilio Macellari, e dalla Diego Della Valle & C. Nella holding verranno trasferite numerose partecipazioni: fra tutte da segnalare il 2,77% del Corriere della Sera, il 5% della Divimedia e il 100% della società immobiliare De.Im.

Quest’ultima srl immobiliare a gennaio ha acquistato terreni e aree edificabili dalla Cine Green Park e dalla International Studios & Services, società controllate dalla Italian Entertainment Group (vede fra i maggiori azionisti gli stessi Della Valle, Luigi Abete e Aurelio De Laurentis), che a fine settembre sono state a loro volta fuse con l’obiettivo di concentrare nella International Studios tutte le attività immobiliari tese ad ospitare anche iniziative nel settore dell’intrattenimento collegate al Parco tematico di Roma, Cinecittà World.

Tornado alla nuova cassaforte istituita lunedì, restano fuori la Interbasic Holding, che controlla il marchio di alta moda Schiapparelli, la Acf Fiorentina, la francese Difran – intestataria della villa dell’imprenditore a Saint-Tropez - il 34,7% di Italian Entertainment Group (holding a monte di Cinecittà) e il 10,5 per cento della quotata Bialetti. Ma anche gli investimenti finanziari, che comprendono il 5,5% di Piaggio, oltre ad azioni Mediobanca, Safilo e le quote nei fondi Charme dell’amico Luca Cordero di Montezemolo. Tutti in pancia alla Diego Della Valle & C.

Non è la prima volta che Della Valle cambia assetto: nel 2016 aveva varato con la regìa di Mediobanca il passaggio del marchio di scarpe Roger Vivier dalla Gouisson Consultadoria alla Partecipazioni Internazionali, controllata da Tod’s. Lo scorso 14 maggio, inoltre, lo stesso Della Valle aveva annunciato una riorganizzazione dei vertici: «Entro poco tempo conto di delegare la gestione ordinaria dell’azienda ai nostri uomini, mio fratello Andrea (attuale vice presidente, ndr) sarà capo di questa struttura».