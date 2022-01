Vlahovic-Juve, domani incontro tra Ristic e la Juventus: non c’è ancora accordo su commissioni

Dusan Vlahovic è ormai promesso sposo della Juventus, e la certezza che l’affare si farà non è ormai più in discussione. Secondo quanto fatto trapelare da Torino, poi riportato nella serata di oggi da Tuttomercatoweb, manca ancora un tassello (neppure troppo secondario) per poter mettere tutto nero su bianco. Juventus e Fiorentina hanno trovato un accordo sulla base di 75 milioni di euro bonus inclusi, quel che manca da definire, dunque, sono ”solo” gli ultimi accordi economici tra la società torinese e l’entourage di Vlahovic.

Proprio per questo, già nella giornata di domani, Ristic, procuratore del centravanti serbo, è atteso a Torino, dove in sede potrà limare la distanza tra domanda e offerta. E’ bene precisare che un’intesa di massima era stata trovata già il 12 ottobre sulla base di un quadriennale da sette milioni al calciatore ed un’esosa commissione di dieci milioni da versare agli agenti. Nulla di insormontabile, insomma, ma l’accordo è di fatto ancora solamente verbale, per cui l’incontro di domani potrebbe avere tutti i connotati del ” dentro o fuori”. Solamente allora la Juventus, una volta permesso a Vlahovic di effettuare nuovamente le visite mediche, la Juventus potrà ufficializzare il suo prossimo centravanti.

PARLA IL PRESIDENTE DEL BASILEA: ”CABRAL ALLA FIORENTINA? SIAMO PREPARATI A TUTTO, CI STIAMO LAVORANDO