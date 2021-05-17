L'agente di Vlahovic è arrivato a Firenze. In arrivo novità sul rinnovo del centravanti della Fiorentina?
Darko Ristic è arrivato a Firenze. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la Fiorentina per discutere del futuro di Dusan Vlahovic?
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2021 21:41
Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, è arrivato a Firenze come testimonia la foto apparsa nel suo profilo Instagram insieme al centravanti della Fiorentina.
Possibili novità in arrivo sul futuro di Vlahovic? Chissà che nei giorni non possa esserci proprio un incontro con la dirigenza gigliata per discutere del futuro del bomber di Firenze.
Di seguito la foto apparsa nel pomeriggio nel profilo Instagram di Darko Ristic.
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