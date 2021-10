Ristic, E se ci fosse Ramadani dietro? Vlahovic affare della vita. Senza di lui, scuderia da serie C. Lo scugnizzo viola

ma quali sono i giocatori che assite Ristic oLtre a vlahovic?

Mentre parecchi parlano dell’evoluzione della International sport office (la società del procuratore) e di come in poco tempo sia diventata importante, pensando che sia nata solo nel 2015, e che pian piano abbia arruolato i migliori giocatori balcani, penso che sia doveroso invece, guardare alla realtà e raccontare i fatti, e non le favole!

Quindi cari amici tifosi mettetevi comodi e scopriamo insieme le carte del Ristic Show.

Ma quale crescita? Ma soprattutto ma quali calciatori? Diciamola tutta, la “International Sport Office” senza Vlahovic, potrebbe anche chiudere i battenti. Ristic & co infatti hanno nel loro roster tutti giocatori dai 6 milioni di valore in giu.

Basta buttare un occhio al profilo della sua agenzia su transfermarkt, ed il gioco è fatto. Dopo Vlahovic, con la pace di chi lo segue, troviamo infatti tutti giocatori per lo più sconosciuti con valori in euro, degni di una serie C massimo B, con tutto il rispetto che ne consegue.

Questo fa riflettere parecchio sulla volontà di Ristic di voler chiudere l’affare Vlahovic con quanti più plus possibili. Ma se non era per Vlahovic, ma chi lo avrebbe mai conosciuto a Ristic? Come vedrete dallo screenshot di seguito, capirete da soli che dopo Vlahovic c’è il deserto.

Come si evince dalla foto sopra, vediamo come in realtà l’agenzia di Ristic non sia tutta questa grande cosa come qualcuno ha voluto farci credere pompando le parole e riempendosi la bocca con frasi tipo: “ la international sport office è cresciuta tantissimo, è nata solo nel 2015 ed ha tantissimi campioni” .



E chi sono precisamente questi campioni? Bho, non è dato sapere.

Io penso invece che la società di Ristic, alla fine altro non sia che una succursale della ben più nota “Lian Sports Group” di Fali Ramadani. Tant’è vero che i due si dividono anche alcuni collaboratori.

Quindi il gioco è presto fatto. Se Ristic insiste così tanto nel voler tutte quelle clausole assurde, inclusa la vendita esclusiva, significa che dietro c’è per forza di cose il colosso Lian. Pure perché come detto in precedenza non credo che Ristic abbia la potenza di contatti (visti i suoi assistiti) per poter vendere in esclusiva. Sicuramente si appoggerà ( seppur nel buio) ad agenzie ben più importante della sua.

Le mie sono solo supposizioni, ma la puzza di bruciato è troppa, staremo a vedere.

Quindi avanti Darko, scopri le tue carte, perché noi le nostre le abbiamo già giocate senza bluff, facci vedere veramente chi c’è dietro di te, perché sinceramente, vista la tua scuderia, non sei minimamente credibile!

Avanti un altro!

Lo scugnizzo viola

Alonso, Cuadrado e Savic, loro si che volevano bene alla Fiorentina