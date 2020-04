Ecco alcune delle parole dell’agente di Dusan Vlahovic:

“Abbiamo parlato quasi ogni giorno. Onestamente non era preoccupato per il virus e non aveva paura. E’ un ragazzo molto forte di testa e ha saputo affrontare la situazione. Ha fatto tuto quello che i dottori gli avevano detto di fare ed era sicuro che sarebbe passato rapidamente”.

Quanto era felice quando ha saputo di essere guarito completamente? “Mi ha chiamato immediatamente dopo la notizia del secondo tampone negativo. Era pazzo di gioia ovviamente. Siamo stati tutti felici per lui, specialmente i suoi genitori che vivono in Serbia”.

Passando, poi, al calcio giocato, abbiamo chiesto a Darko Ristic quale sarà il futuro di Vlahovic dopo i primi sei mesi in Serie A. Attualmente ha il contratto in scadenza nel 2023 ma già nei mesi scorsi la Fiorentina ha abbozzato una proposta di rinnovo per ritoccare la data di scadenza (probabilmente fino al 2025) e l’ingaggio e portarlo a cifre più elevate (dai 300.000 euro annuali attuali a circa 1 milione).

“Non appena tutto questo sarà finito, tornerò a negoziare con il direttore Pradè. Al momento, però, non ci pensiamo perché non sono i giorni giusti. La salute è fondamentale”

Già a gennaio si è parlato dell’interesse di molti club, c’è ancora? “Tante squadre mi hanno chiamato per Dusan. Ovviamente non posso fare nomi ma tante mi stanno chiamando anche in questi giorni perché sono interessate a lui”.

