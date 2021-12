TMW, il Barcellona vuole Vlahovic, ma il suo procuratore ha incontrato a Belgrado la Juventus

Il Barcellona ha bisogno di qualche tempo per mettere i conti a posto, ma la lenta ripresa della pandemia avrà un’accelerata grazie alla cessione del 10% dei diritti della Liga a CVC. I blaugrana prenderebbero 270 milioni, una cifra enorme che darà ampio respiro alle casse del Barça, il cui monte ingaggi è già stato abbassato di molto in questa stagione e continuerà ad abbassarsi l’anno prossimo con l’addio di Dembele e quello, molto probabile, di Coutinho. Fra uno e l’altro sono oltre 30 milioni di stipendio risparmiati (premi inclusi). Da capire quale sarà il futuro di Umtiti – che però guadagna moltissimo – o di Frenkie de Jong.

Sulla falsariga di quanto successo nel corso dei decenni precedenti, con momenti di depressione e spettacolari colpi per riprendersi, il Barcellona ha iniziato discussioni per cercare il nuovo uomo copertina che possa portarlo fuori dalle sabbie mobili. Perso Lionel Messi, c’è una banda di ragazzini terribili che stanno ardendo sotto la cenere, da Pedri a Nico Gonzalez, Ansu Fati, Araujo e Eric Garcia. L’idea è quella di prendere un uomo copertina come Erling Braut Haaland ed è anche il motivo per cui ci sono stati dei contatti con Mino Raiola. Le cifre sono altissime ovviamente, ma non per chi ha abbassato molto il monte ingaggi e, con una ripresa post pandemia, può avere dei margini di manovra. Un altro nome fatto è quello di De Ligt che, però, non è un nome da rilancio, per battere un colpo contro il Real Madrid (che prenderà probabilmente Mbappé).

Nella short list del Barcellona c’è anche il centravanti della Fiorentina. È valutato moltissimo, circa 80 milioni di euro, ma i viola potrebbero anche abbassare le richieste se dovesse arrivare una proposta dall’estero. Anche perché a giugno mancheranno solamente dodici mesi alla scadenza e la sensazione è che in questo momento ci sia la Juventus come primissima scelta (e basta). Anche perché c’è stato un incontro a Belgrado nei mesi scorsi dove si respirava grande ottimismo. La Juventus non ha accordi con Vlahovic ma sa benissimo cosa deve fare per averlo, le piste inglesi non si sono ancora accese. Però, almeno fino a ora, Vlahovic aveva bene in mente il futuro. Non è dato sapere se il Barcellona sia (ancora) una scelta gradita, ma questo verrà verificato nel corso delle prossime settimane. Nel club il nome è stato fatto con convinzione, ma la situazione si sta evolvendo abbastanza velocemente. Lo riporta TMW

