Di Marzio: “Ristic era al Franchi per parlare di Vlahovic. La Fiorentina non lo cede per meno di 60 milioni”

Darko Ristic, procuratore di Dusan Vlahovic, era presente al Franchi per l’amichevole tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Espanyol di Vicente Moreno. Il mercato incombe anche sull’attaccante della Viola e la presenza dell’agente del serbo è proprio per parlare con la società del futuro del suo assistito. Ristic è al Franchi per delineare gli scenari futuri e fare il punto sulla situazione attuale. L’agente parlerà con i dirigenti viola per capire quali margini ci sono per il rinnovo e per parlare di possibilità in uscita.

La Fiorentina non vorrebbe perdere il proprio gioiello e ne fa una valutazione molto alta, che rende di fatto il giocatore fuori mercato per molte squadre. Per convincere la Viola a rinunciare a Vlahovic, infatti, la base di partenza sono 60 milioni di euro. Una cifra che di fatto estromette squadre di quasi tutti i campionati, tranne quello di Premier League.

Sul ragazzo al momento le squadre interessate sembrano essere il Tottenham e l’Arsenal. Gli Spurs potrebbero intavolare una trattativa nel caso partisse Harry Kane, obiettivo dichiarato dal Manchester City. I Gunners, invece, sono alla ricerca di una punta e nel loro mirino c’è anche Vlahovic. L’incontro di stasera sarà utile anche per capire quali margini ci sono anche per una cessione. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

