Di Marzio: “Milenkovic, tra Fiorentina e West Ham ci sono 3 milioni di distanza. Gli inglesi valutano alternative”

Per Milenkovic al West Ham ancora non è fatta. Tra domanda e offerta rimane ancora un margine e per questo la trattativa potrebbe non decollare. Il centrale serbo è l’obiettivo numero uno del club londinese, ma la Fiorentina non è intenzionata a fare sconti. Ballano ancora 3 milioni e per questo motivo il West Ham starebbe cominciando a valutare delle alternative.

Come detto sono 3 i milioni di distanza tra quanto offre il West Ham e quanto chiede la Fiorentina. La situazione potrebbe ancora sbloccarsi, anche per dare il via libera all’affare Nastasic che è legato all’esito di questa operazione, che però ha incontrato delle difficoltà nelle ultime ore. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

