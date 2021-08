La Fiorentina si aggiudica l’Unbeatables Cup, vince ai rigori contro l’Espanyol

Alle ore 19.00 calcio d’inizio al Franchi per l’Unbeatables Cup, amichevole in memoria di Astori e Jarque. Al 4’ occasione per la Fiorentina, bell’aggancio di Biraghi che salta l’avversario e mette dietro per Saponara che arrivava a rimorchio ma il portiere degli spagnoli ha spedito la palla in angolo. Al 13’ altra occasione per la Fiorentina, angolo battuto da Callejon, svetta Martinez Quarta ma spara sopra la traversa. Al 21’ nell’azione viola, Vlahovic si allarga mette dentro per Bonaventura ma salva il difensore degli spagnoli. Al 51’ bella punizione dell’Espanyol, para Dragowski. Al 68’ fiammata di Vlahovic, conclusione violenta che finisce a lato. Al 72’ azione pericolosa dell’Espanyol. Finisce ai calci di rigori la partita, la Fiorentina si aggiudica l’Unbeatables Cup.