Commisso su cessione Vlahovic: “Avevo invitato Ristic per parlare ma andava in bagno ogni mezz’ora”

Nel corso della sua conferenza stampa, Rocco Commisso ha parlato anche della cessione di Vlahovic, queste le parole del patron della Fiorentina:

“Su Vlahovic i dati parlano per loro, con Vlahovic eravamo al settimo posto e abbiamo finito al settimo posto. Non abbiamo perso molto, Vlahovic ha fatto 7/8 gol con la Juventus, lo stesso numero di gol che hanno fatto Piatek e Cabral. Qualcuno ha detto che con Vlahovic saremmo arrivati al quarto posto, ma che sono zingari che conoscono il futuro?

Quando sono tornato a dicembre per fare l’affare Vlahovic del suo rinnovo, gli agenti di Vlahovic non sono stati onesti e non si sono comportati bene con me. Mi ha chiamato Ristic per parlare solo con me, solo lui ed io per parlare faccia a faccia, abbiamo parlato 3 ore ma ogni mezz’ora andava in bagno perchè doveva andare a parlare con due amici suoi, mi ha ingannato. Io ero solo ma lui era in compagnia. Il giorno dopo mi ha chiesto 8 milioni netti a stagione per Vlahovic, mi hanno chiesto anche una percentuale sia sulla cessione e in più una percentuale anche dalla squadra che avrebbe preso Vlahovic, da qui ho detto di vendere Vlahovic al più presto possibile, cosi sono arrivati Piatek e Cabral.

Il signorino ci ha rovinato, ci aveva detto che avrebbe firmato, per questo non abbiamo preso nessuno, siamo stati stupidi a settembre, non potevamo essere stupidi a gennaio. Sarebbe stato in panchina se fosse rimasto, non so da quanto tempo parlava con la Juventus, ma a gennaio nessuno lo ha voluto.

Non hanno voluto firmare il contratto e per questo il giocatore è andato via. Ho preso 75 milioni da Vlahovic, non come il Milan che ha perso a zero Donnarumma e Chalanoglu, o la Juventus con Bernardeschi. Io intanto ho incassato, soldi che ci servono per il Fair Play Finanziario.”