Il Sanremo di Passione Fiorentina, Ristic canta “Soldi” mentre Beppe Iachini canta “Gioca Jouer”

Molto divertente l’abbinamento della pagina social “Passione Fiorentina” il quale, con l’aiuto e il suggerimento dei tifosi viola hanno associato simpaticamente i protagonisti della Fiorentina di ieri e di oggi con canzoni, in pieno stile Sanremo, che in questi giorni si sta prendendo la scena. E cosi che Commisso canta “Nessuno mi può giudicare” e il procuratore di Vlahovic, Darko Ristic canta “Soldi” per passare a Beppe Iachini che canta “Gioca Juer”. Non manca nemmeno il nuovo colpo viola Arthur Cabral, ecco tutti gli abbinamenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Passione Fiorentina (@passionefiorentina_)

