Dalla Juventus 10 milioni di commissione per Ristic e 7 milioni di ingaggio all’anno per Vlahovic

La Juventus ha in pugno Dusan Vlahovic. Perché se è vero che c’è stata una violenta accelerata nella serata di ieri dopo le parole di Pradè a SportItalia, dall’altro canto c’è già un accordo fra i bianconeri e gli agenti del calciatore. Ristic nei giorni scorsi non poteva venire in Italia, quindi nessun incontro, ma la situazione appare abbastanza fluida.

La Juventus aveva già avuto un incontro a Belgrado con gli agenti del calciatore, a metà ottobre, prima di Serbia-Azerbaigian (dove aveva segnato due gol). In quel momento i bianconeri si sono detti “confidenti” di potere trovare un accordo, mentre quello con il calciatore non era poi così problematico. Perché attualmente percepisce 800 mila euro dalla Fiorentina, all’anno, mentre la proposta della Juventus è da 7 milioni di euro annui – per un quinquennale – e dieci milioni di commissione per l’entourage. Da questa parte c’è oramai una fumata bianca, con l’accordo per il trasferimento.

Più complicato il versante con i viola che non vogliono accettare una formula alla “Locatelli”, ma nemmeno alla Chiesa. L’ammontare lo ha detto ieri Pradè, circa 70 milioni. Non è escluso che alla fine si arrivi a una parte fissa di 60 milioni e variabile di 10 (magari la metà semplici, l’altra più complicati). È un colpo di teatro che Arrivabene, un mese fa, aveva escluso. Ma la sensazione che si respira è di un profondo ottimismo dalle parti. Perché anticipare di qualche mese? I grandi club, impossibilitati ad acquistare ora, avrebbero fatto una mossa. Il Barcellona, in particolare, era molto interessato in caso di addio di Haaland. Quindi rischiava di non essere acquistabile a giugno, con un mercato molto più aperto. Ora è francamente impensabile (anche in virtù degli striscioni di ieri sera) di una permanenza di Vlahovic. Lo riporta TMW

VLAHOVIC HA TOLTO LA PAROLA FIORENTINA DAL SUO ACCOUNT INSTAGRAM