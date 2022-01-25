Vlahovic fa sparire dal suo profilo Instagram la scritta "Giocatore della Fiorentina". Addio vicino

Vlahovic dimentica in fretta la Fiorentina e sul suo profilo Instagram toglie già la dicitura che lo lega al club viola

Si parla moltissimo di un possibile arrivo a breve di Dusan Vlahovic alla Juventus. Una conferma indiretta è il calciatore stesso a darla. Dal profilo Instagram del serbo infatti è sparita nella biografia la dicitura "Football player of Fiorentina" ed è rimasta solo la scritta "DV9". Segno dell'imminente partenza del giovane attaccante che a quanto pare vuole dimenticare la squadra viola molto in fretta

ADANI PARLA DI VLAHOVIC ALLA JUVENTUS CRITICANDO ANCORA ALLEGRI

https://www.labaroviola.com/adani-sicuro-vlahovic-alla-juventus-fa-la-differenza-ma-potrebbe-non-bastare/162671/