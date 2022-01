Adani sicuro: “Vlahovic alla Juventus? Fa la differenza ma potrebbe non bastare”

La volata scudetto, passa anche dalla volata sul mercato, Lele Adani oggi nelle pagine della Gazzetta dello Sport ha rilasciato una lunga intervista, ecco qualche passaggio dove troviamo delle parole su Vlahovic.

“La Juventus fa sul serio per Vlahovic? Un gran giocatore, sarebbe utile ma è un centravanti che fa la differenza. Con il serbo bianconeri sicuri di essere nelle prime quattro? Vero che Vlahovic ha dimostrato di saper far gol e risolvere anche in contesti poco propositivi, come la Fiorentina della scorsa stagione ma se la Juve non migliorerà nell’idea di calcio potrebbe non bastare”.

