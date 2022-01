Ds Partizan su Vlahovic: “Consiglio a Vlahovic di restare in Italia e di andare in un top club”

Vlahovic a 16 anni era già una forza della natura. Ivica Iliev, è il ds del Partizan che lo vendette alla Fiorentina di Corvino. Ecco alcune sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “Ora posso dire che Haaland fisicamente è più forte di Dusan, come tecnica Vlahovic è migliore: nell’1 contro 1 per esempio. E poi è poliedrico. Ma hanno lo stesso carattere e volontà di sfondare. Dusan sarà uno dei più grandi attaccanti al mondo. Meglio la Juventus o la Premier? In Italia sta bene per il suo tipo di gioco, in un grande club di A sarebbe il massimo. Poi la Juve è bianconera come il Partizan. Vale oltre 70 milioni. Ora gli consiglierei l’Italia”.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT: “VLAHOVIC? CON UN’USCITA PRO JUVE SAREBBE INGESTIBILE UNA PERMANENZA”