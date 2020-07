Vlahovic, è ora di decidere il futuro: rinnoverà e resterà a Firenze o sarà mandato in prestito?

Il manager di Dusan Vlahovic, Darko Ristic ha deciso di volare in Italia, Firenze in particolare. La prossima settimana seguirà da vicino il suo assistito e parlerà con la Fiorentina per trovare la miglior soluzione in vista dell’estate. Post lockdown il rendimento del classe 2000 non è stato esaltante, sta pagando l’esplosione di Cutrone e il minutaggio che mister Iachini dà a Kouamé. Il rinnovo sembrava cosa già fatta ora non è più scontato. Su di lui c’è il Milan ma Dusan vuole restare. Lo riporta La Nazione.