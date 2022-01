Gazzetta, la Fiorentina continua a chiedere un faccia a faccia al procuratore di Vlahovic

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina continua a chiedere, pubblicamente e nelle segrete stanze, chiarezza da parte del giocatore e del suo entourage sulle intenzioni. Per questo motivo la società viola ha nuovamente convocato il suo agente Darko Ristic per un confronto in merito. Il tempo non è un alleato, visto che manca una settimana esatta alla chiusura del mercato.

