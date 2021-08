TMW, il procuratore di Vlahovic domani sarà a Milano dove parlerà con Tottenham ed Inter

Come riporta TMW il procuratore Darko Ristic, agente dell’attaccante Dusan Vlahovic della Fiorentina, è già arrivato in Italia e nella giornata di domani è atteso in quel di Milano. Per lui sarà occasione di incontrare l’Inter, per cui è l’oggetto dei desideri, ma probabilmente anche il Tottenham, alla caccia di un rinforzo offensivo con Kane sembrato traballante.

